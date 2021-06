17.06.2021 h 19:01 commenti

Crac BpVi, per i risparmiatori pratesi via al percorso per ottenere i risarcimenti

A tre mesi dalla sentenza che ha condannato Zonin e gli altri imputati e dopo il deposito delle motivazioni, gli avvocati Francesca Meucci e Francesco Querci avviano l'iter per rendere esecutiva la provvisionale disposta per le parti civili che hanno ottenuto il sequestro conservativo dei beni

A tre mesi di distanza dalla sentenza di condanna per Zonin e gli altri imputati per il crac della Popolare di Vicenza ( LEGGI ), si apre la possibilità concreta di far partire la procedura esecutiva di risarcimento per buona parte dei circa cento risparmiatori pratesi che si sono costituiti parte civile al processo con l'assistenza degli avvocati Francesca Meucci e Francesco Querci. Un gruppo quanto mai composito dove si trovano imprenditori e professionisti ma anche lavoratori dipendenti e studenti che da soli lamentano un danno di quasi tre milioni di euro solo a livello materiale, al quale andranno poi aggiunti quelli morali e di spese legali.

Il collegio giudicante, proprio su istanza dei legali delle parti civili, ha rettificato parte del dispositivo di condanna a sei anni e sei mesi per Zonin, cristallizzando di fatto tutte le posizioni. Le motivazioni, in totale circa mille pagine, sono state depositate l'altro giorno. Ecco, quindi, che diventa possibile rendere esecutiva la parte relativa alle provvisionali, stabilita dal giudice nel 5% del danno materiale subito, vale a dire l'azzeramento del valore finanziario delle quote societarie della BpVi. E a questo punto diventa fondamentale il lavoro svolto finora dagli avvocati Meucci e Querci, insieme ad altri loro colleghi, che hanno ottenuto a suo tempo il sequestro conservativo di parte dei beni che Zonin aveva donato o ceduto a parti terze, proprio con lo scopo di sottrarli all'esito giudiziario.

I due legali pratesi, quindi, cercheranno fin da subito di convertire il sequestro conservativo in pignoramenti a carico di terzi, non solo familiari e altri soggetti legati a Zonin ma anche, ad esempio, Banca Intesa San Paolo che, rilevando quello che restava della BpVi, sarebbe di fatto diventato responsabile come stabilito recentemente da alcune sentenze della Cassazione e del Tribunale di Palermo. Cosa quest'ultima sostenuta fin dall'inizio del procedimento dagli avvocati Meucci e Querci.

Per i tanti pratesi rimasti invischiati nel crac della banca di Vicenza, quindi, si apre la prospettiva concreta di poter tornare in possesso di almeno parte dei soldi persi e di poterlo fare in tempi relativamente celeri rispetto a quelli a cui ci ha abituato la giustizia italiana.