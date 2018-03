20.03.2018 h 14:48 commenti

Crac BpVi, per i risparmiatori buone notizie dal tribunale civile di Vicenza

Il giudice ha individuato Intesa Sanpaolo responsabile civile del danno vantato da un azionista di Veneto Banca, l'istituto di credito gemello di BpVi. Gli avvocati pratesi Querci e Meucci sono già al lavoro per affermare lo stesso principio a vantaggio dei risparmiatori della Popolare di Vicenza

Buone notizie per i risparmiatori ex BpVi. Il tribunale civile di Vicenza ha emesso una sentenza che individua in Banca Intesa Sanpaolo il responsabile civile del danno reclamato da un azionista di Veneto Banca, caso gemello della Popolare di Vicenza. Una sentenza che offre spiragli per chi si è ritrovato a mani vuote dopo il crac della banca vicentina rilevata da Intesa. Gli avvocati pratesi Francesco Querci e Francesca Meucci che assistono decine di ex azionisti BpVi, sono già al lavoro per mettere in piedi un'azione pilota presso il tribunale di Prato o quello di Vicenza per fare in modo che Intesa Sanpaolo venga citata come responsabile civile al pari di quello che già è successo nei giorni scorsi con l'ex cliente di Veneto Banca. Il destino delle due clientele ad un certo punto si è diviso in sede penale: il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Roma, per il filone Veneto Banca, aveva ammesso Intesa quale responsabile civile, quello del tribunale di Vicenza, per il filone BpVi, non aveva fatto altrettanto. Adesso il tentativo di portare nelle aule di giustizia vicentine Intesa nell'ambito del procedimento BpVi.



Edizioni locali collegate: Prato

