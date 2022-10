12.10.2022 h 11:38 commenti

Crac BpVi, dopo l'Appello strada più facile per i risarcimenti a risparmiatori e azionisti truffati

I giudici di secondo grado hanno ridotto le pene a tutti gli imputati per la prescrizione ma almeno due decisioni sono favorevoli alle parti civili, compresi un centinaio di pratesi. Emerse ombre sull'acquisizione della CariPrato

La sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che ha dimezzato le pene ai principali imputati per il crac della Popolare di Vicenza, a partire da Gianni Zonin ( LEGGI ), apre interessanti prospettive per i risparmiatori e gli azionisti che si sono costituiti parte civile e che ora vedono più agevole la strada che porta al risarcimento del danno subito.

A sottolinearlo sono gli avvocati Francesca Meucci e Francesco Querci, che assistono un centinaio di pratesi vittime del fallimento dell'istituto di credito che aveva rilevato la cassa di Risparmio di Prato prima di crollare sotto il peso di una malagestione che ha portato davanti ai giudici tutti i vertici. Non solo, dal processo di secondo grado, che ha rinnovato parte del dibattimento, sarebbero emerse anche ombre sulla stessa acquisizione della banca pratese da parte della BpVi con l'ex vicedirettore Emanuele Giustini che ha puntato il dito contro l'allora direttore generale Samuele Sorato, imputato in un processo stralcio.

Tornando, però, alla sentenza d'Appello, che ha confermato tutte le fattispecie di reato, riducendo le pene solo per l'intervenuta prescrizione, secondo gli avvocati Meucci e Querci sono due gli aspetti positivi per le parti civili. Prima di tutto la revoca della confisca dei beni agli imputati, che rende ora i loro patrimoni aggredibili per tutte le parti civili, sia per quanto riguarda le provvisionali decise dal Tribunale di Vicenza in primo grado e ora confermate, sia per le spese legali. Ma anche, e soprattutto, la revoca delle provvisionali decise in primo grado per Consob e Banca d'Italia. Una decisione che lascia intuire da parte dei giudici il sospetto che il mancato controllo effettuato sulla banca abbia contribuito alle condotte illecite dei vertici. "Si apre così la strada - ribadisce l'avvocato Meucci - a quanto noi sosteniamo da tempo: vale a dire a riconoscere il ruolo di responsabili civili per chi doveva vigiliare e non l'ha fatto, o lo ha fatto male". Consob e Banca d'Italia potrebero quindi essere chiamate a rifondere i danni subiti da risparmiatori e azionisti. Tutto questo mentre resta pendente alla Corte Costituzionale il ricorso per includere anche Banca Intesa come responsabile civile.