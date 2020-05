28.05.2020 h 16:21 commenti

Covid19: zero contagiati a Prato ma un decesso, anche se la vittima lottava da tempo con un male incurabile

La donna aveva 57 anni e da gennaio era ricoverata in ospedale a Firenze, dove aveva contratto il coronavirus. Il figlio: "Aveva superato la malattia ma purtroppo il tumore non le ha dato scampo"

C'è un'altra vittima in provincia di Prato tra le persone positive al Covid, la numero 47 dall'inizio dell'emergenza, la quarta del mese di maggio. Si tratta di una donna di appena 57 anni, Lina Guarracino, residente a Montemurlo. In questo caso il Covid ha aggravato una situazione già critica. La donna era malata di tumore e già da gennaio si trovava ricoverata in ospedale a Careggi. Da lì era stata poi trasferita in altre strutture ed era risultata positiva al coronavirus. Il decesso è avvenuto ieri 27 maggio all'ospedale Villa Donatello. Si tratta, quindi, di uno di quei casi che rientreranno nelle statistiche delle morti per Covid-19, anche se il virus non è la causa principale della sua morte. Il coronavirus, contratto in ospedale, Lina di fatto lo aveva superato. Per alcuni giorni era stata attaccata al respiratore ma stava meglio, respirava autonomamente, anche se, dall'ultimo tampone effettuato, risultava sempre positiva.

“Non è il Covid la causa della morte della mamma. Dallo scorso gennaio le sue condizioni erano peggiorate, tanto che si era reso necessario il ricovero in ospedale, perché a casa non poteva ricevere l'assistenza di cui aveva bisogno. - racconta Daniele Valore, uno dei due figli della donna – La mamma era una donna buona, benvoluta, generosa, una che pensava più agli altri che a se stessa, sempre disponibile e altruista verso chi aveva bisogno". Lina lavorava come cuoca in una mensa in via Santa Caterina a Prato, che fornisce i pasti per numerose Rsa della zona. Il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, non appena ha appreso la notizia, si è voluto stringere alla famiglia.

Da oggi pomeriggio la salma si trova alle cappelle del commiato della Misericordia di Oste, mentre il funerale, in forma strettamente privata - come previsto dalle norme per il contenimento dell'epidemia - si svolgerà domani 29 maggio alle 10 alla chiesa di Fornacelle.

Lina Guarracino è una delle due vittime registrate oggi in Toscana dalla Regione, l'altro è un uomo di Firenze. Per il resto il bollettino continua ad indicare segnali incoraggianti per la situazione dell'epidemia in Toscana: sono solo quattro i casi in più di positività, nessuno dei quali a Prato. Questo su quasi 4mila tamponi analizzati (per l'esattezza 3.947). Il totale dei contagiati in provincia da inizio emergenza resta quindi fermo a 564.

Gli attualmente positivi in tutta la regione sono oggi 1.380, -5,5% rispetto a ieri. Di questi 1.227 sono in isolamento a casa con sintomi lievi o del tutto prive di sintomi (meno 70 rispetto a ieri). Sono invece 153, 10 in meno di ieri, i pazienti ancora ricoverati negli ospedali, di cui 27 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite salgono invece a 7.677.