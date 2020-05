11.05.2020 h 16:25 commenti

Covid19: un solo nuovo contagio a Prato, in tutta la Toscana sono appena 13

Il bollettino della Regione mostra una curva praticamente appiattita, mentre crescono le guarigioni e sempre meno gente è ricoverata in ospedale.

Un solo nuovo caso di positività al coronavirus a Prato, appena 13 in tutta la Toscana. E' una curva dei contagi praticamente piatta quella che emerge dal bollettino della regione di oggi, 11 maggio, che fa il punto della situazione alle 12, confrontando i dati con le 24 ore precedenti. E per Prato c'è, fortunatamente, da considerare anche lo zero ai nuovi decessi, con il totale che resta fermo a quota 44. Il totale dei contagi in provincia, dall'inizio dell'epidemia, è invece di 539, molti dei quali già guariti, anche se il dato provinciale non viene comunicato dalla Regione. In Toscana, invece, il totale dei tamponi positivi è di 9.787, con i 13 in più rispetto a ieri, scaturiti dall'analisi di 1.684 tamponi. L’indice di contagiosità rimane stabilmente sotto 0,6.

I guariti crescono del 1,7% e raggiungono quota 4.764 (il 48,7% dei casi totali). Si registrano purtroppo 8 nuovi decessi in regione: 3 uomini e 5 donne con un’età media di 82 anni.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 424 (4 in meno di ieri), di cui 77 in terapia intensiva (meno 1 rispetto a ieri).