Covid19, sono solo due i nuovi positivi a Prato nel bollettino della Regione. Nessuna nuova vittima

Ancora dati estremamente positivi per la nostra provincia. Anche in Toscana il numero di nuovi casi si mantiene basso: 52 in più nelle ultime 24 ore. Prosegue lo screening della Provincia sui volontari

Dopo i test effettuati domenica scorsa su oltre cinquanta volontari a Poggio a Caiano e a Vernio, tutti risultati negativi, stamani altri venti volontari delle associazioni e dipendenti comunali dei servizi afferenti alla protezione civile hanno ricevuto il test. Per uno di loro il test sierologico ha dato esito positivo, rilevando tracce anticorpali nel sangue ed è dunque stata attivata la seconda fase della campagna, che prevede l’approfondimento dell’indagine a livello diagnostico per mezzo dell’esecuzione del tampone da parte della Asl, immediatamente informata. Il volontario è in ottime condizioni di salute ed è stato posto in isolamento domiciliare a scopo precauzionale fino al risultato del tampone, unico strumento in grado di rilevare l’eventuale positività al virus.

“Questa campagna di screening sta funzionando - commenta il presidente della Provincia Francesco Puggelli – e dimostra di essere in grado di raggiungere in tempi brevissimi l’obiettivo per la quale è stata attuata, quello cioè di fotografare la situazione attuale in maniera estremamente precisa, andando ad intercettare quei casi che necessitano di essere sottoposti ad un accertamento diagnostico e che diversamente non avrebbero ricevuto attenzione, non mostrando sintomo alcuno".

Due contagi da coronavirus e nessuna altra vittima nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato. E' un dato decisamente confortante quello contenuto nel bollettino diramato oggi, martedì 28 aprile, dalla Regione Toscana, mentre i numeri dell'Asl, che anche oggi non coincidono, indicano quattro nuovi casi (tre a Prato e uno Vaiano). Il numero totale dei contagiati sale a 515, quello dei decessi resta fermo a 40. Un quadro che fa ben sperare e che riflette l'andamento regionale che registra 52 nuovi casi che fanno salire a 9.231 il complessivo dei toscani che hanno contratto l'infezione, mentre le guarigioni sono più del doppio, 123. Sedici i decessi, totale dall'inizio dell'epidemia 811.In calo anche i ricoveri: 763 i pazienti in ospedale, 62 in meno di ieri e di questi sono 10 in meno i letti occupati nelle terapie intensive dove si contano 144 malati di coronavirus, il numero più basso dal 19 marzo. Prendendo come riferimento i pazienti attualmente positivi e sottraendo i decessi e le guarigioni, i ricoverati sono il 12,9 per cento, dato inferiore alla media nazionale. Così come è inferiore il dato relativo alla numerosità: in Toscana si contano 248 casi ogni 100mila abitanti quando la media italiana ne conta 330.Le persone guarite sono 2.524 e di queste sono 1.359 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti dopo il controllo del tampone. Da quando è cominciata l'emergenza sanitaria, in tutta la Toscana sono stati eseguiti più di 133mila tamponi.- Intanto prosegue la campagna di screening promossa dalla Provincia di Prato insieme ai Comuni dell'area pratese, con la collaborazione della sezione di Igiene e Medicina Preventiva del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze, del Dipartimento della Prevenzione della Asl Toscana Centro e della Società della Salute.