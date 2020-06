17.06.2020 h 15:03 commenti

Covid19, per Prato ancora un giorno senza nuovi contagi e decessi

Curva al minimo anche in tutta la Toscana dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati appena due tamponi positivi su un totale di oltre 4.200 analizzati nei vari laboratori

Sono anche oggi più che rosee le notizie che arrivano sul fronte dell'epidemia Covid 19 sia a Prato sia in Toscana. Nella nostra provincia si registra l'ennesimo doppio zero con nessun contagiato che si aggiunge al totale di 569 da inizio emergenza (ed è il sesto giorno consecutivo che accade) e nessuna vittima che va ad allungare il triste elenco delle 51 persone decedute dopo aver contratto l'infezione. In Toscana, invece, sono solo due i tamponi positivi a fronte di un totale di 4.261 analizzati. Sui registra purtroppo la morte di una donna di 86 anni residente a Grosseto.

I dati si ricavano dal bollettino della Regione che fa il punto della situazione a mezzogiorno di oggi, 17 giugno, rispetto alle 24 ore precedenti. Considerati i 20 guariti in più, gli attualmente positivi nella regione sono oggi 444, 397 dei quali in isolamento a casa e 47 ricoverate negli ospedali toscani, di cui 14 in terapia intensiva.