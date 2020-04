20.04.2020 h 17:40 commenti

Covid19: morta una donna di 84 anni di Comeana, ma non era ospite della rsa

Il bilancio della Regione fa segnare altri sei casi di positività a Prato, adesso il totale dall'inizio dell'emergenza è di 472 contagiati. Tra i positivi c’è una suora operatrice della rsa di Bonistallo e ora si teme un nuovo focolaio

Si allunga ancora l'elenco dei decessi e quello dei contagi da coronavirus nella provincia di Prato. Nelle ultime 24 ore si registra un'altra vittima, la trentaseiesima dall'inizio dell'epidemia: si tratta di una donna di 84 anni, di Comeana ma non ospite della Rsa. Anche il report dell’Asl conferma un decesso. Si registrano anche sei nuovi casi positivi che fanno salire il bilancio a 472. Sono questi i dati contenuti nel bollettino di oggi, lunedì 20 aprile, della Regione Toscana. Per l’Asl, il cui report è arrivato nella tarda serata di oggi, i nuovi casi positivi sono 8 di cui 5 a Prato, 2 a Montemurlo e 1 a Poggio a Caiano. Quest’ultimo è una suora operatrice della rsa di Bonistallo. Ieri nella struttura sono stati effettuati i test sierologici da cui è emersa la positività della sanitaria, poi confermata dal tampone. È stata subito trasferita nell’albergo Covid allestito all’hotel Flora nel centro di Prato dall’azienda sanitaria per evitare pericolosi contagi come purtroppo è avvenuto in altre rsa quali la vicina Comeana e Mezzana. Al momento comunque gli altri operatori e i degenti sono negativi. Torniamo al bollettino regionale che è tragico per quanto riguarda le morti: 30, 11 più di ieri, i pazienti che hanno perso la loro battaglia contro il virus con il complessivo che sale a 667. Ad arrendersi all'infezione sono stati 17 uomini e 13 donne, età media 83 anni. La mortalità in Toscana arriva oggi al 7,8 per cento, circa 5 punti in meno della media nazionale.

Contenuto e in linea con gli ultimi giorni, invece, l'aumento dei contagi: rispetto a ieri, se ne contano 135 in più, numero che fa salire a 8.507 i pazienti che hanno contratto il coronavirus. Con 228 casi per 100mila abitanti, la Toscana si colloca undicesima nella classifica italiana della numerosità di positivi in rapporto alla popolazione.

Confermato il calo dei ricoveri: 1.032 i pazienti in ospedale, 182 dei quali in terapia intensiva; ieri erano rispettivamente 1.044 e 192.

Continua a salire il numero delle guarigioni: 33 più di ieri, totale 1272 e tra queste sono 612 le persone risultate negative al tampone di controllo.

Infine uno sguardo al numero dei tamponi: con i 1.882 eseguiti nelle ultime 24 ore, sono quasi 106mila quelli fatti in Toscana.



