Covid19, la Regione segnala un caso in più a Prato. Negli ospedali toscani scesi a 70 i ricoveri

La nuova positività è stata confermata dall'Asl che invece, la scorsa settimana, in ben tre circostanze aveva smentito quanto comunicato nel bollettino regionale

La Regione segnala per oggi, 8 giugno, un nuovo caso di positività al coronavirus a Prato, il numero 568 dall'inizio dell'epidemia. In questo caso, quanto comunicato nel bollettino diramato nel pomeriggio, è stato poi confermato dall'Asl Toscana Centro. La scorsa settimana, invece, per ben tre volte i bollettini della Regione avevano segnalato un tampone positivo a Prato ma in tutti i casi l'Asl non lo aveva poi confermato. Resta invece anche per la Regione fermo a 48 il numero delle vittime nella provincia attribuite al Covid19.

In Toscana, rispetto a ieri quando si era registrato un solo nuovo caso, sono registrati 9 tamponi positivi in più nella ultime 24 ore, con uno dei nuovi casi che è stato rilevato grazie alla campagna di test sierologici avviata dalla fine di aprile. Sono invece stati 1.463 i tamponi analizzati oggi. Si registrano quatto nuovi decessi: due uomini e due donne, con un’età media di 79 anni, residenti a Firenze e Pisa.

Considerati i 34 guariti in più rispetto a ieri, gli attualmente positivi in Toscana sono 721: 651 persone sono in isolamento a casa e 70, di cui 20 in terapia intensiva, ricoverati nei vari ospedali della regione. È il punto più basso raggiunto dal 7 marzo per i ricoveri totali.