24.06.2020 h 18:46 commenti

Covid19, la Regione rifà i conti: a Prato risultano 45 contagiati in meno da inizio epidemia

Applicato un diverso conteggio sulla base della residenza dei pazienti, come fatto finora dalle Asl. Intanto per oggi nel bollettino non sono segnalate nuove positività in provincia

Continua la confusione sui numeri del coronavirus in Toscana. La Regione ha rifatto i conti dai quali risultano 45 contagiati in meno dal Covid19 a Prato da inizio emergenza. La novità è stata comunicata con il bollettino odierno ed è frutto di un diverso modo di notificare le positività, deciso - in maniera poco comprensibile - dal Ministero della Sanità solo oggi, dopo quattro mesi in cui veniva utilizzato un altro criterio. Dall'inizio dell'epidemia, quindi, sono 530 le persone residenti a Prato che hanno contratto il coronavirus. Il riconteggio è stato fatto sulla base dei casi positivi indicati non più secondo la provincia di notifica bensì in base a quella di residenza o domicilio, come fatto finora nei bollettini dell'Asl.

Da qui la differenza nei numeri che ha creato non poca confusione in queste settimane con Regione e Asl che diramavano bollettini con numeri diversi.

Al netto di ciò il bollettino della Regione sull'emergenza Covid segnala per oggi, 24 giugno, cinque nuove positività in Toscana, nessuna delle quali a Prato. Uno solo i decessi di pazienti che erano stati contagiati dal coronavirus: si tratta di una donna di 96 anni residente a Siena. Secondo i calcoli della Regione, quindi, gli attualmente positivi in tutta la Toscana sono oggi 330, con 299 persone che sono in isolamento a casa e 31 ricoverati in ospedale, di cui 5 in terapia intensiva.

Resta da capire ancora la situazione di ieri a Prato, quando a fronte di sette tamponi positivi emersi nella mattina, ne sono stati comunicati tre dalla Regione e nessuno dall'Asl. Una situazione simile si è verificata anche a Pistoia. In serata l'Asl ha precisato che a partire da lunedì, in applicazione di una nuova delibera regionale, vengono rivalutati tutti i casi debolmente positivi al coronavirus. Anche oggi, continua l'Asl, sono stati 25 i test debolmente positivi, compresi tutti quelli di ieri, che sono stati rivalutati e da questi è stata confermata la positività solo di tre: uno a Firenze e due a Pistoia. I sette tamponi positivi di ieri, quindi, alla luce della nuova delibera regionale, non avendo avuto conferma al secondo test non vengono più conteggiati. Stessa sorte per almeno uno di quelli emersi nei giorni scorsi e, allora, confermati dall'Asl.