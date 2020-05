27.05.2020 h 15:53 commenti

Covid19, l'epidemia sembra sotto controllo: solo due contagiati in più a Prato, 12 in tutta la Toscana

Il bollettino della Regione dà un quadro confortante, anche se i decessi sono stati ancora 6 (nessuno nel Pratese). Sempre meno persone ricoverate nei vari ospedali: oggi sono 163, di cui 31 in terapia intensiva

Non ha replicato il doppio zero di ieri, ma anche oggi 27 maggio il bilancio dell'emergenza Covid a Prato è più che roseo: due soli contagiati in più rispetto alle 24 ore precedenti e nessun decesso, con i totali da inizio epidemia che sono di 564 persone risultate positive al coronavirus e 46 morte dopo aver contratto l'infezione.

In tutta la Toscana sono 12 in più rispetto a ieri i tamponi positivi, a fronte di 3.792 analizzati in 24 ore. Sei i nuovi decessi conteggiati nel bollettino della regione: si tratta di quattro uomini e due donne, con un’età media di 79,5 anni.

I guariti crescono del 0,9% (+68 da ieri) e raggiungono quota 7.595 (il 75,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 1.460: 1.297 in isolamento a casa asintomatiche o con sintomi lievi: 163, 16 in meno di ieri, ricoverati nei vari ospedali. di cui 31 in terapia intensiva (3 in meno).