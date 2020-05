23.05.2020 h 16:09 commenti

Covid19, il finesettimana si apre con un doppio zero per Prato. E in tutta la Toscana appena 12 nuovi casi

Il bollettino della Regione fotografa la situazione a mezzogiorno di oggi rispetto alle 24 ore precedenti. In tutti gli ospedali toscani il numero di persone ricoverate è sceso sotto i 200

Il primo finesettimana post lockdown inizia nel migliore dei modi sul fronte della lotta al Covid19. C'è un doppio zero, infatti, nel bollettino della Regione alla voce relativa a Prato: nessun nuovo contagiato e nessun decesso a mezzogiorno di oggi, 23 maggio, rispetto alle 24 ore precedenti. Restano così 559 i casi di positività in città e provincia registrati dall'inizio dell'epidemia e a 45 i decessi (tre soli dei quali a maggio). Si conferma, quindi, un trend che ha di fatto appiattito la curva dell'epidemia e, soprattutto, svuotato l'ospedale. Ma i numeri di oggi sono rosei anche se guardiamo all'intera Toscana dove si registrano solo 12 contagiati in più rispetto a ieri, due dei quali provengono dalla campagna di test sierologici avviata alla fine di aprile. I tamponi analizzati oggi sono 3.666. Si registrano, purtroppo, due nuovi decessi: entrambi uomini, con un’età media di 76 anni, residenti a Firenze e Livorno. I guariti a livello regionale crescono di 30 rispetto a ieri, facendo calare gli attualmente positivi a 1.766. Di questi 1.569 sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Scendono sotto quota 200, per l'esattezza a 197, i pazienti ricoverati in ospedale di cui 40 in terapia intensiva. È il punto più basso dal 10 di marzo per le terapie intensive.

