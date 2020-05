03.05.2020 h 17:25 commenti

Covid19, il bollettino regionale fa sorridere Prato: zero contagi e nessun decesso

Ottimi i numeri anche a livello di Toscana: su un totale di 2.958 tamponi analizzati solo 38 sono risultati positivi

Nessun nuovo caso di positività a Prato e nessun nuovo decesso. E' un bollettino dalle tinte rosee quello emesso oggi 3 maggio dalla Regione con il consueto punto sull'emergenza Covid19. Ebbene, alle 12 di oggi e rispetto alle 24 ore precedenti, nulla si è mosso per Prato e provincia, che restano fermi al totale di 529 casi di contagio e 42 vittime. Adesso non resta che attendere il bollettino che l'Asl Toscana Nord diffonde in serata, con metodiche e tempistiche di conteggio diverse e quindi non sempre coincidente a quello della Regione.

Del resto le buone notizie sono anche a livello di tutta la Toscana: a fronte di un totale di 2.958 tamponi analizzati solo 38 sono risultati positivi, portando il numero complessivo di contagiati in Toscana a 9.563 casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. Eccetto il 27 aprile, giorno in cui uno dei 13 laboratori non aveva potuto processare tamponi, è il dato più basso dei nuovi casi a partire dall’8 di marzo.

I guariti crescono del 2% e raggiungono quota 3.363. Si registrano purtroppo 9 nuovi decessi: 2 uomini e 7 donne con un’età media di 81,6 anni. Sei le persone decedute nella provincia di Firenze, due a Massa Carrara, una a Lucca.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 625, 12 in meno di ieri, di cui 112 in terapia intensiva (meno 6 rispetto a ieri). È il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020 per i ricoveri totali.