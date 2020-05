01.05.2020 h 16:47 commenti

Covid19, ecco il bollettino della Regione: nessuna vittima ma in leggera risalita i casi

Sono sette i tamponi positivi riscontrati a Prato e provincia nelle ultime 24 ore. Il trend sia in città sia in Toscana si mantiene comunque basso e continuano a calare i ricoveri mentre il numero di guariti cresce

Nessun nuovo decesso ma sette tamponi positivi in più a Prato, in leggera risalita dopo alcuni giorni dove i nuovi casi erano pochissimi. Questo quanto si ricava dal bollettino della Regione Toscana che fa il punto sull'emergenza Covid19. I dati si riferiscono alle 24 ore precedenti a partire dalle 12 di oggi. In serata l'Asl ha poi diffuso il suo bollettino con un conteggio che ha tempistiche e modalità diverse: in questo caso i nuovi positivi segnalati sono quattro, tre a Prato e uno a Montemurlo.

Tornando al bollettino della Regione di oggi, primo maggio, in Toscana sono in totale 9.445 i casi di positività al coronavirus, 93 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 10% e raggiungono quota 3.218. I test eseguiti hanno invece raggiunto quota 146.456, 4.607 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.800. Gli attualmente positivi sono oggi 5.373, il 3,8% in meno di ieri. Ancora 28 ricoveri in meno rispetto a ieri. Si registrano 12 nuovi decessi: 4 uomini e 8 donne con un’età media di 86,2 anni.

Sale quindi a 527 il totale delle positività riscontrate a Prato e provincia dall'inizio dell'epidemia, mentre le vittime restano ferme a 42.

A Prato la situazione è confortante anche a livello di posti letto occupati da pazienti covid. "In terapia intensiva al Santo Stefano ci sono 7 persone a fronte di una disponibilità di 26 letti - spiega su Facebook il consigliere regionale Nicola Ciolini -, mentre nei vari reparti covid ci sono 13 ricoverati a fronte di 73 posti a disposizione. All'ospedale quindi è occupato solo un quinto dei posti letto complessivi a disposizione. Le cose vanno bene anche nelle cure intermedie sul territorio. Nella palazzina del Misericordia e Dolce ci sono 29 pazienti a fronte di 44 posti disponibili, mentre a Narnali ci sono 24 ricoverati su 30 letti complessivi".