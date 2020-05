20.05.2020 h 16:35 commenti

Covid19, dopo due doppi zero a Prato ci sono quattro positivi ma ancora nessun decesso

I nuovi contagiati pratesi, insieme ad altri 10 casi in Toscana, trovati dall'analisi di 5.138 tamponi fatta nelle ultime 24 ore. Continuano a crescere i guariti e a scendere le persone ricoverate negli ospedali della regione: in terapia intensiva restano solo 45 pazienti

Quattro nuovi casi di coronavirus nell'area pratese nelle ultime 24 ore ma per fortuna nessun decesso. Dopo essere rimasto fermo per due giorni, il bilancio dei contagi sale a 555. E' quanto si rileva dal bollettino che la Regione ha diffuso oggi, mercoledì 20 maggio. Il dato decisamente confortante registrato a Prato si riflette su tutta la Toscana che da ieri conta appena 14 casi in più a fronte di 4.836 tamponi analizzati. A livello regionale, il complessivo dei casi si assesta a quota 9.982. Sei le vittime, nessuna pratese: si tratta di tre uomini e tre donne, età media 77 anni. Dall'inizio dell'epidemia sono morte in Toscana 998 persone con un tasso di 27 ogni 100mila residenti contro una media nazionale di 53.

I guariti sono 214, il 3,2 per cento in più di ieri, che portano a 6.867 il totale delle persone che sono uscite dal tunnel del coronavirus; di queste, sono 5.231 quelle che hanno definitivamente sconfitto l'infezione, mentre le altre sono ancora positive ma asintomatiche dopo le cure.

Buone notizie anche per quanto riguarda i ricoveri: 223 i pazienti in ospedale, 45 dei quali in terapia intensiva. Un dato in forte ribasso: ieri i ricoveri totali erano 246, di cui 56 in terapia intensiva. Giorno dopo giorno, dunque, si assiste ad un alleggerimento nei reparti dedicati ai malati di coronavirus e questo significa che le cure sono molto più efficaci tanto che è bassissima la percentuale di nuovi casi che necessita di cure ospedaliere.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus