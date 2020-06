23.06.2020 h 14:54 commenti

Covid19, doccia fredda per Prato: il contatore dei contagi torna a salire, tre sono donne in stato di gravidanza

Dopo settimane di curva praticamente piatta con i nuovi casi ridotti al minimo, in un colpo solo trovate sette positività. Alle gestanti era stato fatto il tampone di routine al momento del ricovero

Doccia fredda per Prato sul fronte dell'emergenza Covid. Dopo settimane caratterizzate da contagi al minimo e spesso da zero nuovi casi, in un colpo solo oggi, 23 giugno, il contatore è tornato a salire. Stamani in ospedale sono state trovate positive ben tre donne in stato di gravidanza, ricoverate nel reparto di Ostetricia. Per tutte è scattato il tampone al momento del ricovero, come da prassi, e il risultato non ha lasciato dubbi: sono tutte state contagiate dal coronavirus. Ma non sono gli unici casi registrati oggi a Prato: ce ne sarebbero altri quattro scaturiti dai controlli effettuati dalle Usca, i team di sanitari che effettuano direttamente a casa i tamponi. In almeno due casi sarebbero stati i medici di famiglia a richiedere il tampone poi risultato positivo.

Si tratta di un'impennata di casi non attesa e che ha sorpreso le stesse autorità sanitarie. Del resto la curva dei contagi a Prato è ferma ormai da molti giorni e i nuovi casi, nelle ultime settimane, si sono contati sulle dita di una mano. Resta da capire se questi nuovi contagi, o almeno parte di essi, siano riconducibili ad un unico focolaio. In ogni caso si tratterebbe in tutti i casi di persone asintomatiche (le tre donne) o con sintomi lievi.

La Regione, nel suo bollettino che fotografa la situazione alle 12 di oggi, dà conto di solo tre nuovi casi a Prato rispetto a ieri, mentre l'Asl - che in teoria fa il punto dopo la Regione - addirittura non ne segnala nessuno. Le sette positività, però, come verificato da Notizie di Prato, sono confermate e sono state comunicate agli enti interessati. Da successive verifiche è emerso che il bollettino dell'Asl ha fotografato la situazione alle 8 di stamani, quando ancora non erano arrivate le notifiche dei nuovi casi. In ogni caso una gestione comunicativa, da parte dei due enti pubblici, che contribuisce a rendere estremamente caotica la situazione e non favorisce certo la trasparenza.