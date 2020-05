13.05.2020 h 17:10 commenti

Covid19: curva sempre piatta a Prato: nessun decesso e un solo nuovo contagiato

Il bollettino emesso dalla regione conferma un quadro soddisfacente in città e provincia. Anche in Toscana rallenta l'epidemia: nelle ultime 24 ore sono 27 i tamponi positivi su un totale di 4.649 analizzati

Sono 543 i casi di coronavirus nella provincia di Prato dall'inizio dell'epidemia, appena uno in più di ieri stando al bollettino diffuso oggi, mercoledì 13 maggio, dalla Regione. Altre 24 ore di risultati molto confortanti che aumentano la speranza di essere davvero fuori dal tunnel. La curva del contagio si è appiattita già da qualche giorno e non mostra segnali di inversione. E' un bollettino buono per tutta la Toscana che conta 27 nuovi casi che portano il totale a 9.829, e 5 decessi, il numero più basso dall'inizio dell'epidemia. Ad oggi le vittime sono 964, dato che fa della Toscana la dodicesima regione in Italia per tasso di mortalità: 26 ogni 100mila residenti, la metà della media nazionale. Nessuna delle vittime registrate da ieri abitava a Prato e dunque si resta fermi a 44 morti.

Grosso balzo in avanti sul fronte delle guarigioni: oggi se ne contano 300 più di ieri, totale 5.302; di queste, sono 3.957 quelle virali, cioè l'infezione è scomparsa, mentre le altre sono cliniche, pazienti cioè divenuti asintomatici dopo le cure per contrastare il virus. E va bene anche il dato sui ricoveri: 284 le persone nei reparti covid degli ospedali toscani, 23 in meno in confronto a ieri, mentre non ci sono state variazioni per le terapie intensive che accolgono 72 pazienti. I test eseguiti sulla popolazione sono complessivamente 189.026. Rispetto a ieri sono 4.175 in più i tamponi effettuati e 4.649 quelli analizzati. La campagna dei test seriologici intrapresa dalla Regione Toscana a fine aprile continua a scovare positivi asintomatici: dei 27 nuovi casi di oggi, 5 sono stati individuati proprio attraverso l'esame del sangue.



