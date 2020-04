24.04.2020 h 16:47 commenti

Covid19, contagi sotto controllo a Prato: sono sette i nuovi casi, come il giorno precedente

Il bollettino emesso dalla Regione dà conto anche del decesso dell'imprenditore vaianese Sergio Dreoni, avvenuto ieri. Ancora buone notizie dagli ospedali toscani: in appena un giorno si è ridotto di 62 il numero dei pazienti ricoverati



Oggi il bollettino dell'Asl ricalca quello regionale, cosa più unica che rara, e oltre alla morte di Dreoni segnala 7 nuovi casi: 5 a Prato e uno ciascuno a Carmignano e a Montemurlo. Sono sette i nuovi contagiati da Covid19 a Prato nel consueto bollettino emesso oggi 24 aprile dalla Regione: si tratta dello stesso incremento di ieri e ora il bilancio complessivo dei casi a Prato e provincia sfiora quota 500 fermandosi a 493. Nel bollettino viene anche segnalato un decesso a Prato: è quello dell'imprenditore Sergio Dreoni, titolare dell'omonima azienda di tappezzeria per auto e camper a Vaiano ( LEGGI ). Il decesso di Dreoni risale a ieri ma non era stato segnalato né dalla regione né dall'Asl, che mette un suo bollettino modalità e tempistiche diverse. Sergio Dreoni è la trentanovesima vittima pratese dall'inizio dell'epidemia, la 742esima in Toscana dove da ieri sono morte altre 18 persone.Oggi il bollettino dell'Asl ricalca quello regionale, cosa più unica che rara, e oltre alla morte di Dreoni segnala 7 nuovi casi: 5 a Prato e uno ciascuno a Carmignano e a Montemurlo.

Il quadro regionale indica un aumento, seppur lieve, dei nuovi casi: 97, 17 in più dell'incremento di ieri, con il totale delle persone colpite dal virus che sale a 8.877. Ancora buone notizie dagli ospedali: in appena un giorno si è ridotto di 62 il numero dei pazienti ricoverati e attualmente sono 897 compresi i 159 in terapia intensiva.

E buone notizie anche sul fronte delle guarigioni che sono 116 più ieri, numero che porta a 2.002 il complessivo di chi, ad oggi, ce l'ha fatta a buttarsi alle spalle il coronavirus: 1.033 in modo definitivo perché il tampone di controllo ha dato esito negativo, e 969 divenuti asintomatici dopo le cure a cui sono stati sottoposti.

Infine i tamponi: 3.159 quelli effettuati da ieri, 4.649 quelli analizzati. In tutto, dall'inizio dell'epidemia, in Toscana i tamponi fatti sono 121.336.