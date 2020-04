26.04.2020 h 17:09 commenti

Covid19, anche oggi nessun nuovo decesso segnalato a Prato dalla Regione. Accertate 11 nuove positività

Il consueto bollettino fa il punto della situazione a mezzogiorno, rispetto alle 24 ore precedenti. Continua a calare il numero di ricoveri sia nei reparti dedicati sia nelle terapie intensive

Per il secondo giorno consecutivo il bollettino della Regione Toscana non segnala nessun nuovo decesso per Covid19 a Prato. E i giorni, in realtà, salgono a tre visto che l'ultimo in ordine di tempo risale a giovedì scorso, con la scomparsa dell'imprenditore di Vaiano Sergio Dreoni. Sono invece 11 i nuovi casi di positività riscontrati in provincia nelle ultime 24 ore, sempre nel conteggio effettuato dalla Regione che non sempre coincide con quello dell'Asl Toscana Centro, il cui bollettino viene diramato in serata e che riporta solo sei nuovi casi (uno a Montemurlo e cinque a Prato). Salgono così a 513 le positività al coronavirus nel Pratese dall'inizio dell'emergenza.

In Toscana sono invece ad oggi, 26 parile, 9.147 i casi di positività al coronavirus, 132 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono l’1,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 9,1% e raggiungono quota 2.300. I test eseguiti sono 127.394, 1.899 in più rispetto a ieri, mentre quelli analizzati oggi sono 3.786. Il recupero nell’analisi di circa 2.000 tamponi effettuati nei giorni precedenti ha influenzato l’aumento del numero di nuovi casi. Sono 18 i nuovi decessi che si registrano: 10 uomini e 8 donne, con un’età media di 83 anni.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 835: 18 in meno di ieri, di cui 158 in terapia intensiva (8 meno rispetto a ieri). E’ il punto più basso per le terapie intensive dal 17 di marzo 2020.