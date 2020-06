20.06.2020 h 11:22 commenti

Covid19, a un mese dalla fine del lockdown numeri ok per la Toscana: in ospedale restano appena 30 pazienti

L'Agenzia regionale della sanità fa il punto della situazione: dal 18 maggio ad oggi il numero di nuovi contagi giornalieri si è progressivamente ridotto così come quello dei decessi, mentre è letteralmente crollato il numero di pazienti che hanno bisogno di cure ospedaliere

Sono dati e numeri estremamente positivi quelli forniti dall'Ars (Agenzia regionale della sanità) sull'evoluzione dell'epidemia di Covid 19 in Toscana, a un mese oramai dalla (allora) temuta apertura integrale del 18 maggio, momento in cui è stata ridata la possibilità a tutti i cittadini italiani e toscani di potersi muovere liberamente sul territorio nazionale. Da allora il numero di nuovi contagi giornalieri si è progressivamente ridotto così come quello dei decessi, mentre è letteralmente crollato il numero di pazienti che hanno bisogno di cure ospedaliere: sono rimaste 423 le persone attualmente seguite dal servizio sanitario (i cosiddetti attualmente positivi), di cui appena 30 ricoverati, 12 di questi in terapia intensiva.



Il numero dei contagi, come detto, è il primo dato realmente confortante: dal 18 maggio, sono state 8 in media le nuove diagnosi giornaliere in Toscana, poco più di 5 in media negli ultimi 15 giorni. Il numero così limitato di nuove diagnosi permette ai servizi territoriali di intervenire prontamente per il trattamento del nuovo caso e per la tracciatura e la diagnosi dei contatti.

In Toscana, spiega l'Ars, la provenienza delle nuove infezioni è caratterizzata da un’emersione sporadica di nuove diagnosi dal territorio, spesso legata a contesti familiari (il 70% delle diagnosi delle ultime due settimane), o attraverso tamponi eseguiti su persone che si erano rivolte alle cure del pronto soccorso per un evento acuto od in fase di pre-ospedalizzazione per un intervento programmato.



La gravità clinica dei casi è nettamente in diminuzione: lo stato clinico al momento dell’effettuazione del tampone continua a vedere la stragrande maggioranza di stati clinici asintomatici e pauci sintomatici, più dell’80% di tutte le nuove diagnosi dell’ultimo mese in Toscana. La minor gravità delle diagnosi si riflette sul dato dei soggetti ricoverati che è crollato negli ultimi due mesi: erano 233 i nuovi soggetti ricoverati nel periodo dal 20 aprile al 3 maggio, mentre sono stati solo 31 quelli degli ultimi 15 giorni.



Nelle ultime settimane il numero di decessi giornaliero è stato particolarmente contenuto e negli ultimi 15 giorni non ha mai superato i 5 giornalieri. Dalla piattaforma dell’Istituto superiore di sanità si nota che l'incremento dei decessi aumenta nettamente dopo i 70 anni: l’87,4% dei decessi ha infatti riguardato la popolazione sopra quella classe d’età. Tra i soggetti deceduti per Covid-19, tre su quattro erano affetti da almeno una patologia cronica: la metà aveva tre o più malattie croniche concomitanti, mentre uno su quattro ne aveva due. Anche nel caso dei pazienti deceduti, le patologie prevalenti sono il diabete mellito, le malattie cardiovascolari e quelle respiratorie croniche.

“A questo punto diventa fondamentale non disperdere i buoni successi, che abbiamo avuto nella nostra regione nel combattere il virus - afferma Fabio Voller, coordinatore dell’Osservatorio di epidemiologia Ars Toscana - i nostri servizi intervengono velocemente nell’individuare e trattare i casi e nel tracciare immediatamente i contatti. Dall’altra parte la popolazione sembra ancora riuscire a seguire le regole che abbiamo imparato in questi mesi: distanziamento, mascherina nei luoghi chiusi o assembrati e lavaggio di mani. A questo punto è molto importante continuare a mantenere alta l’attenzione contro possibili focolai e a prendersi cura di tutti i toscani che hanno anche un altro problema di salute”.