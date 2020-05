22.05.2020 h 17:30 commenti

Covid19, a Prato situazione sotto controllo: da ieri solo due positivi in più e nessun decesso

In Toscana i nuovi casi sono 35 a fronte di oltre 4mila tamponi analizzati. Tra chi è stato contagiato, il 70 per cento è già guarito: ad oggi in tutta la regione restano 1.786 asintomatici in isolamento domiciliare e 204 pazienti ricoverati nei vari ospedali

Continua ad essere ampiamente sotto controllo l'epidemia di Covid19 sia a Prato sia in Toscana, alla luce dei dati contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione che fotografa la situazione a mezzogiorno di oggi, 22 maggio. Nelle ultime 24 ore tra Prato e provincia si contano appena due nuovi tamponi positivi e nessun decesso. Alla luce di questo salgono a 559 i pratesi che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'emergenza, mentre il conteggio dei morti resta fortunatamente fermo a 45. In Toscana i casi di positività al coronavirus sono invece 35 in più rispetto a ieri con il totale che sale a 10.035. Quattro dei nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata alla fine di aprile. I nuovi contagiati sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I tamponi analizzati oggi sono invece 4.003. Si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 86,4 anni. I guariti crescono dell’1,7% e raggiungono quota 7.240 (il 72,1% dei casi totali). Ad oggi le persone ancora malate di Covid19 sono 1.786, la maggior parte dei quali asintomatico o con sintomi molto leggeri. Di questi, 1.582 sono in isolamento a casa (meno 85 rispetto a ieri), mentre 204 (6 in meno di ieri) sono ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, di cui 42 in terapia intensiva.

