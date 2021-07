08.07.2021 h 12:23 commenti

Covid, zero decessi in tutta la Toscana ma i contagi sono in rialzo

Nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 16 a Prato e 94 in tutta la regione. Resta comunque ai minimi l'occupazione dei posti letto negli ospedali, mentre due terzi dei nuovi casi è di persone sotto i 40 anni

Tornano a salire i contagi da Covid sia a Prato sia in Toscana, anche se a fare da contraltare a questo aumento c'è il dato di zero decessi a livello regionale e la situazione stabile dei ricoveri negli ospedali toscani dove anche oggi cala leggermente il numero dei pazienti Covid ricoverati: 83 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in meno). Situazione sotto controllo anche a Prato con un totale di cinque ricoveri per Covid: quattro al Santo Stefano e uno al Centro Pegaso. Tornando ai contagi, nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 16 nell'area pratese e 94 in tutta la Toscana, con il tasso di positività che è pari all'1% su circa 9.500 tamponi processati e sale al 2,1% se si considera solo quelli di prima diagnosi. L'età media dei 94 nuovi positivi si mantiene sempre bassa: oggi è di 35 anni circa, con quasi due terzi di loro rappresentata dagli under 40 e nessuno dalle persone che hanno più di 80 anni.

