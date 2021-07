05.07.2021 h 13:03 commenti

Covid, zero contagi nelle ultime 24 ore a Prato ma anche oggi si registra un decesso

E' la vittima numero 601 da quando è scoppiata la pandemia ed è una delle 8 segnalate nel bollettino della Regione in tutta la Toscana

Zero nuovi contagi, ma purtroppo anche oggi un decesso per il Covid a Prato, dove le vittime da inizio pandemia sono state 601. E' quanto si ricava dal consueto bollettino della Regione che fa il punto sull'emergenza in Toscana dove nelle ultime 24 ore si sono registrati un totale di 41 contagi su 4.324 test di cui 3.222 tamponi molecolari e 1.102 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,95% (2,5% sulle prime diagnosi). Purtroppo vengono segnalati anche un totale di 8 nuovi decessi: 4 uomini e 4 donne con un'età media di 74,6 anni.

I ricoverati tornano a salire leggermente e oggi sono 100 (5 in più rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in meno). La metà dei nuovi contagiati è rappresentata da under 20.

