Covid, zero contagi e decessi a Prato. E in Toscana sono solo 24 i nuovi casi

Il bollettino della Regione certifica una situazione che va verso il ritorno alla normalità: così pochi tamponi positivi l'ultima volta il 4 marzo scorso, ma rispetto ad allora si fanno molti più tamponi (4.285 nelle ultime 24 ore)

Zero nuovi contagi e zero decessi a Prato. Questa la situazione fotografata dal bollettino della Regione alle ore 12 di oggi 9 maggio, rispetto alle 24 ore precedenti. Di nuovo un doppio zero che conferma l'appiattimento della curva dell'emergenza Covid19 a Prato. I casi di positività in città e provincia restano quindi fermi a 536, mentre le vittime del coronavirus sono sempre 43. In serata il bollettino dell'Asl Toscana centro, diramato più tardi con diverse tempistiche e modalità di conteggio, ha segnalato invece un singolo caso di positività registrato entro le ore 18 di oggi. In ogni modo bisogna registrare l'ennesima giornata rosea sul fronte della lotta all'epidemia.

Se guardiamo alla Toscana, inoltre, i dati continuano a sorridere: da ieri i nuovi tamponi positivi sono appena 24 (il totale sale a 9.745 casi) il punto più basso dal 4 marzo, quando però i tamponi analizzati erano poche centinaia mentre solo nelle ultime 24 ore sono stati 4.285. I guariti crescono del 3,8% e raggiungono quota 4.360 (il 44,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 4.448, il 3,1% in meno di ieri. Si registrano purtroppo sette nuovi decessi: 6 uomini e 1 donna, con un’età media di 80,3 anni.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 443, 40 in meno di ieri (meno 8,3%), di cui 79 in terapia intensiva (meno 5 rispetto a ieri).