Covid, le autorità segnalano il decesso di un uomo di 69 anni. I familiari: "Non era più positivo da giorni"

Il figlio smentisce l'Asl: "Mio padre si era negativizzato, è morto per un male incurabile". I nuovi casi di contagio accertati in provincia nelle ultime 24 ore sono stati 45, mentre in tutta la Toscana ci sono 444 positivi in più

Il Covid ha fatto un'altra vittima a Prato, almeno secondo quanto segnalato da Regione e Asl, la numero 302 da quando è iniziata la pandemia. Si tratta di un uomo di 69 anni che era ricoverato al Santo Stefano. Lo rende noto la Regione, attraverso il quotidiano bollettino che oggi segnala in tutta la Toscana 15 nuovi decessi, con un'età media di 75,8 anni, tra i quali quello pratese. L'uomo si chiamava Renzo Lupori ed era un imprenditore. Il figlio Lorenzo su Facebook ha voluto precisare che suo padre aveva superato il Covid: "Aveva avuto ben quattro tamponi negativi all’ospedale Cisanello di Pisa - dice -. E' morto invece a causa di un male inguaribile, diagnosticato tardivamente proprio a Pisa (dove era ricoverato in reparto ordinario) dopo che a Prato i medici non erano riusciti a fornire alcuna diagnosi certa". L'Asl Toscana Centro conferma invece che il nominativo è inserito tra i decessi per Covid senza fornire ulteriori spiegazioni per avvalorare la cosa. Circostanza che non aiuta a dissipare i dubbi e le domande sulla vicenda.

In provincia sono invece 45 i nuovi casi di contagio da coronavirus, compresi nei 444 rilevati a livello regionale sulla base dell'analisi di 8.691 tamponi molecolari e 8.591 tamponi antigenici rapidi, di cui il 2,6% è risultato positivo. Sono invece 7.518 i soggetti testati. Gli attualmente positivi sono oggi 12.311, -0,2% rispetto a ieri, anche grazie alle 454 guarigioni accertate nelle ultime 24 ore. I ricoverati negli ospedali toscani sono complessivamente 851 (6 in più rispetto a ieri), di cui 133 in terapia intensiva (1 in più). Sostanzialmente stabile anche la situazione dei posti letto nelle strutture pratesi: ci sono 40 pazienti Covid in area medica e 16 in terapia intensiva al Santo Stefano, 42 a La Melagrana e 19 al centro Pegaso.

