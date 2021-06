24.06.2021 h 14:50 commenti

Covid, un pratese di 85 anni è l'unica vittima in Toscana nelle ultime 24 ore

Il bollettino della Regione segnala anche cinque nuovi contagi in provincia di Prato su un totale di 73 accertati in Toscana, dove prosegue il calo dei ricoverati negli ospedali

Dopo una settimana senza vittime del Covid a Prato, oggi purtroppo la Regione dà conto nel suo bollettino del decesso di un 85enne pratese che era ricoverato al Santo Stefano. E' l'unica vittima accertata oggi in Toscana, dove i casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 73. Cinque di questi sono in provincia di Prato, con la curva che resta su livelli molto bassi, pur facendo registrare un piccolo incremento negli ultimi due giorni. Con il decesso dell'uomo di 85 anni, salgono a 597 i pratesi che da inizio pandemia si sono dovuti arrendere al Covid.

In Toscana si abbassa l'età media dei nuovi contagiati, che è di 39 anni. I tamponi analizzati sono stati circa 14mila tra molecolare e test rapido antigenico. Lo 0,5% è risultato positivo con il tasso che sale all'1,4% con le prime diagnosi. Calano ancora i pazienti Covid ricoverati negli ospedali della regione: sono 142 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (3 in meno). E si svuotano pure le strutture sanitarie pratesi visto che oggi al Santo Stefano sono ricoverati in tutto 13 pazienti Covid, tre dei quali in terapia intensiva, mentre al Centro Pegaso ci sono appena 5 pazienti per le cure intermedie.