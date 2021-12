16.12.2021 h 12:48 commenti

Covid, un decesso e curva in salita anche a Prato

Il quadro pandemico del territorio provinciale peggiora decisamente rispetto a ieri. Anche in Toscana i nuovi contagiati sono in aumento. I decessi sono sette

Quasi trenta casi in più rispetto a ieri per un totale di 59 nuovi contagiati e un decesso. E' in deciso peggioramento il quadro pandemico di Prato e provincia che emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione.

Con i casi odierni il totale da inizio pandemia nel pratese sfiora i 28mila contagiati. Per la precisione 27.955 contagiati. Dopo qualche giorno di tregua, con il morto di oggi peggiora anche il bilancio dei decessi pari a 657 morti.

Deciso peggioramento della curva pandemica anche a livello toscano dove oggi si registrano 1.222 nuovi casi e sette decessi (5 uomini e due donne). I primi hanno un'età media di 38 anni, i secondi di 74,6 anni.

Oggi sono stati eseguiti 12.617 tamponi molecolari e 21.947 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,5% è risultato positivo. Sono invece 11.343 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 14.400, +4,9% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 371 (stabili rispetto a ieri), di cui 52 in terapia intensiva (4 in più).