10.02.2022

Covid, morto un altro anziano al Santo Stefano. Contagi stabili

Scendono i ricoveri Covid dell'ospedale. Nuovi contagi sostanzialmente stabili. In Toscana i decessi sono 28

E' un uomo di 81 anni di Prato, morto al Santo Stefano, la 722esima vittima del Covid in provincia secondo il bollettino diffuso dalla Regione. In Toscana i decessi sono stati 28: 16 uomini e 12 donne con un'età media di 84,6 anni.

Oggi nel pratese si registrano 357 nuovi contagi, sostanzialmente stabili rispetto a ieri che portano il totale da inizio pandemia a 62.071 casi. In tutta la regione i nuovi positivi sono 4.946, hanno un'età media di 37 anni ed emergono dall'analisi di 12.891 tamponi molecolari e di 32.362 tamponi antigenici rapidi. I soggetti testati sono 8.280 di cui il 59,7% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 92.636, -6,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.295 (53 in meno rispetto a ieri), di cui 90 in terapia intensiva (6 in meno).

Vediamo la situazione pratese. Al Santo Stefano cala il numero totale di ricoverati, sono 96 contro i 100 di ieri. Di questi cinque sono in terapia intensiva (e non 11 come scritto precedentemente per un errore nel conteggio di cui ce ne scusiamo). Al completo i 44 posti alla Melagrana di Narnali e i 55 al Pegaso.