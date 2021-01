25.01.2021 h 14:12 commenti

Covid, un'altra anziana morta nella rsa Santa Caterina de' Ricci. I nuovi casi sono 24

Peggiora ulteriormente il bilancio dei decessi a causa del Covid all'interno della struttura di via San Vincenzo. In tutta la Toscana i nuovi contagi sono 422 e i morti 14

Sono 24 i contagiati Covid nelle ultime 24 ore in tutto il territorio provinciale pratese, sette più di ieri. E' quanto emerge nel bollettino epidemiologico quotidiano inviato dalla Regione che non registra decessi. L'anziana ospite di 94 anni della rsa Pio istituto Santa Caterina dei Ricci, morta oggi, 25 gennaio, all'ospedale Santo Stefano dove era ricoverata da giorni, dovrebbe essere conteggiata nel bollettino di domani. Un decesso che peggiora, portandolo a dieci, il bilancio Covid della struttura di via San Vincenzo dove, fatta eccezione per una persona, è stata contagiata la totalità degli ospiti e circa 30 operatori sanitari.

Con i 24 casi di oggi il totale pratese dei contagiati passa a 11.100 unità. la loro dislocazione sul territorio vede Prato con 18 casi, Montemurlo con 4 e Carmignano con 2.

Al Santo Stefano i pazienti ricoverati sono 31 in area Covid ordinaria e 5 in terapia intensiva con un aumento di un'unità ciascuno. Stabili quelli alla Melagrana con 40 posti occupati su 42. Leggera diminuzione per i ricoveri al vecchio ospedale che sono solo due e all'ex Creaf che passano dai 19 di ieri ai 15 di oggi su un totale di 23 letti attivi.

In tutta la Toscana sono 422 i positivi in più rispetto a ieri. L'età media è di 47 anni circa. Da inizio epidemia, i casi positivi totali sono pari a 131.281 unità.

Oggi si registrano 14 nuovi decessi: 10 uomini e 4 donne con un'età media di 80,5 anni.

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 118.712 (90,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.913 tamponi molecolari e 1.009 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,1% è risultato positivo. Sono invece 3.144 i soggetti testati oggi di cui il 13,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.460, +0,5% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 770 (28 in più rispetto a ieri, più 3,8%), 109 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 2,8%).

Sul fronte vaccinazioni in Toscana sono state effettuate complessivamente 85.852 vaccinazioni, 3.265 in più rispetto a ieri (+4%). A Prato, alle 14 di oggi, sono 3341 per la prima dose e 577 per il richiamo. Per gli ospiti delle rsa in 779 hanno ricevuto la prima dose e in 179 il richiamo.