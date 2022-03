14.03.2022 h 12:17 commenti

Covid, tre le vittime segnalate dalla Regione in provincia di Prato

I decessi riguardano una donna 62enne morta a casa e due anziani di 88 e 92 anni deceduti nelle rsa dove si trovavano ricoverati

Ci sono anche tre pratesi tra le 16 vittime del Covid segnalate oggi dalla Regione nel consueto bollettino. L'Asl specifica che potrebbero non essere decessi avvenuti nelle ultime 24 ore ma solo oggi conteggiati. Si tratta di una donna di 62 anni deceduta al proprio domicilio e di due anziani ospiti di rsa: un uomo di 88 anni che era a La Melagrana e una donna di 92 che si trovava a Casa di Marta. Il totale dei decessi Covid a Prato sale così a 783 da inizio pandemia.

Come avviene sempre per i dati sul week end, tornano a salire lievemente i pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani che sono 14 in più per un totale di 681. Nelle terapie intensive, invece, c'è un posto letto in meno occupato che fa scendere a 38 il numero complessivo. A Prato ci sono 46 persone con il Covid al Santo Stefano, due delle quali in terapia intensiva, 11 al Pegaso e 35 a La Melegrana.

Venendo ai contagi, nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 72 in provincia di Prato e complessivamente 1.769 in Toscana su 10.539 test di cui 4.400 tamponi molecolari e 6.139 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,79% (51,7% sulle prime diagnosi), mentre l'età media si attesta sui 39 anni.