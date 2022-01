25.01.2022 h 16:09 commenti

Covid, tra le vittime di oggi c'è anche un uomo di 60 anni di Prato

E' il decesso numero 698 in provincia da quando è iniziata la pandemia. Tornano a salire i contagi sia in città sia in Toscana a fronte però di un numero triplo di tamponi. Il tasso di positività così è in calo

E' un 60enne di Prato una delle 27 vittime del Covid segnalate oggi dalla Regione. L'uomo era ricoverato al Santo Stefano e l'Asl non ha voluto precisare se era o meno vaccinato e, nel caso, con quante dosi. Si tratta della vittima numero 698 in provincia da inizio epidemia. Probabilmente la più giovane tra i decessi segnalati oggi in Toscana, visto che l'età media indicata dalla Regione è di circa 82 anni. Venendo ai nuovi contagi, nelle ultime 24 ore sono più che raddoppiati rispetto a ieri sia a Prato (936) sia in Toscana (13.810), a fronte però di un numero di tamponi praticamente triplicato, 94.629. Cosi il tasso di positività è sceso al 14,6% (77,3% sulle prime diagnosi). Stabile l'occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid. Oggi i ricoverati negli ospedali della Toscana sono 1.486 (8 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (come ieri).

