18.10.2020

Covid, tra i 50 nuovi positivi a Prato ci sono 16 minori in età scolare

L'Asl non evidenzia nessun nuovo focolaio tra i casi delle ultime 24 ore che sono tutti riconducibili al tracciamento di precedenti contagi

Continuano a crescere i positivi al Covid in Toscana che sono oggi 906 in più. E anche a Prato risale la curva dei nuovi casi, con i 50 registrati nelle ultime 24 ore. Tra questi l'Asl non segnala nessun nuovo focolaio, ma sono tutti stati scoperti in seguito al tracciamento dei casi precedenti. Ci sono ben 16 minori in età scolare, tra i 6 e i 17 anni. In questo caso sarà necessaria l'indagine epidemiologica per sapere se verranno presi provvedimenti per le classi frequentate.

Dei nuovi casi di positività al Coronavirus, 849 sono stati identificati in corso di tracciamento e 57 da attività di screening. I tamponi eseguiti nell'ultimo giorno sono stati 13.380 mentre sono 8.981 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,1% è risultato positivo. L'età media dei 906 casi odierni è di 42 anni circa.

Cresce la pressione sugli ospedali. I ricoverati per il Covid sono oggi 440 (46 in più rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano purtroppo cinque nuovi decessi: un uomo e quattro donne positive al coronavirus, con un'età media di 89 anni, tutti residenti a Firenze.