Covid, Toscana vicina ai mille casi giornalieri. Prato tra le province con meno contagi

Il bollettino della Regione evidenzia in provincia 37 nuove positività, tra le quali tre minori in età scolastica. In Toscana sono 10.851 le persone attualmente positive, la quasi totalità si trova in isolamento a casa (10.340) mentre 511 sono in ospedale

Continuano a crescere in Toscana i casi positivi al coronavirus che oggi sono 986. A Prato, invece, anche oggi la curva dei contagi è in frenata con 37 nuove positività, la provincia migliore dopo Grosseto che ne ha 19. La maggioranza dei nuovi positivi pratesi di oggi sono a Prato (32) con due casi a Cantagallo e Carmignano e uno a Vaiano. In totale sono tre i minori in età scolastica: di 8, 10 e 11 anni. L'Asl non segnala nessun focolaio particolare in provincia.

Tra i nuovi casi toscani, invece, 865 sono stati identificati in corso di tracciamento e 121 da attività di screening. Su 10.851 persone attualmente positive, la quasi totalità si trova in isolamento a casa (10.340), perché non ha bisogno di particolari cure sanitarie. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono ad oggi invece complessivamente 511 (più 71 da ieri), di cui 62 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri). Escludendo i tamponi di controllo, nell’ultimo giorno sono state sottoposte a test 7.178 persone: di questi il 13,7 per cento, dato più alto di ieri, è risultato positivo. Purtroppo si contano anche dodici morti (sei uomini e sei donne, età media 87 anni), che fanno lievitare a 1.206 il numero dei decessi da febbraio quando è iniziata l’emergenza sanitaria. Nessuno dei decessi riguarda Prato.