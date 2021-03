08.03.2021 h 14:41 commenti

Covid, tornano sotto quota cento i contagi giornalieri ma c'è un'altra vittima

In tutta la Toscana sono mille i nuovi casi, con meno tamponi analizzati: di conseguenza sale il tasso di positività. Ancora sotto pressione gli ospedali dove aumentano i ricoveri sia in area medica sia in terapia intensiva

Tornano sotto quota cento i contagi da coronavirus nell'area pratese, ma resta molto alto l'allarme, soprattutto per il numero di positivi ogni 100mila abitanti che, una volta superato i 250, potrebbe far scattare la chiusura delle scuole e altri provvedimenti restrittivi.

Sono 96 i nuovi casi segnalati dalla Regione nel quotidiano bollettino, dove viene conteggiata purtroppo anche una vittima pratese tra le 22 totali della Toscana (15 uomini e 7 donne, con un'età media di 79,3 anni). Si tratta di un uomo di 71 anni residente a Vaiano e che era ricoverato a Careggi. Il totale da inizio pandemia dei pratesi che hanno perso la vita dopo essere stati contagiati dal coronavirus sale così a 334. Dei nuovi casi registrati nell'area pratese il grosso (77) è nel capoluogo, mentre i restanti sono così suddiisi: Cantagallo 2, Carmignano 6, Montemurlo 4, Poggio a Caiano 2, Vaiano 2 e Vernio 3.

In Toscana sono invece 1.000 i nuovi casi, scoperti analizzando 11.098 tamponi molecolari e 1.911 antigenici rapidi. Il tasso di positività sale quindi al 7,7% dal 5,9% di ieri. Sono invece 7.683 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo, e in questo caso il tasso è del 13%. Sono 468 i guariti accertati nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono così oggi 21.923. Ancora in crescita i ricoverati negli ospedali toscani che sono complessivamente 1.376 (68 in più rispetto a ieri), di cui 202 in terapia intensiva (3 in più). A Prato, secondo quanto comunicato dall'Asl, risultano praticamente al completo tutte le strutture dedicate al Covid con 107 pazienti in area medica al Santo Stefano, 16 nella terapia intnsiva, 42 a La Melagrana e 32 al Centro Pegaso all'ex Covid.