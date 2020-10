29.10.2020 h 15:08 commenti

Covid, tornano sotto quota 200 i nuovi casi a Prato. Oggi per fortuna non si registrano vittime

Sono 191 i positivi trovati nelle ultime 24 ore. In tutta la regione, invece, il numero dei contagi cresce di 1.986 unità su quasi diecimila persone sottoposte al tampone. Ecco la situazione aggiornata dei posti letto al Santo Stefano

Tornano per la prima volta dopo qualche giorno sotto quota 200 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati a Prato alle 12 di oggi 29 ottobre rispetto alla stessa ora di ieri. E nelle ultime 24 ore, fortunatamente, non si registra nessun decesso in città e in provincia. Resta comunque alto il numero di persone trovate positive al Covid: sono 191 in più con il totale da inizio epidemia che sale a 3.035.

Nel dettaglio dei 191 nuovi casi 135 sono a Prato, 18 a Montemurlo, 14 a Poggio a Caiano, 10 a Carmignano, 7 a Vaiano e 5 a Vernio. Ci sono ben quattro bambini sotto i due anni e di questi la metà hanno appena un anno.

Sul fronte letti al Santo Stefano la situazione non registra alcun miglioramento. In area Covid i posti occupati salgono di 11 unità rispetto a ieri per un totale di 81 persone ricoverate di cui 7 in malattie infettive e 74 in area medica, mentre in terapia intensiva i ricoverati Covid salgono di un'unità per un totale di 15.

A livello regionale, invece, sono 1.966 in più rispetto a ieri le persone trovate positive (1.647 identificate in corso di tracciamento e 319 da attività di screening). I guariti crescono del 2,6% e raggiungono quota 13.678 (35,1% dei casi totali). I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 15.594 con 9.904 soggetti testati (gli altri sono i tamponi di controllo), di cui il 19,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 842 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. I ricoverati sono 1.093 (106 in più rispetto a ieri), di cui 137 in terapia intensiva (7 in più). Purtroppo, oggi in tutta la Toscana si registrano 13 nuovi decessi: 7 uomini e 6 donne con un'età media di 84,4 anni.