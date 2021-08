01.08.2021 h 15:10 commenti

Covid, tornano a scendere i nuovi contagiati nell'area pratese

Nelle ultime 24 ore sono state accertate in provincia 44 positività contro le 71 del giorno precedente. Oggi nessun decesso in tutta la regione Toscana. Leggero aumento dei ricoveri

Calano in maniera decisa i nuovi casi di Covid a Prato: nelle ultime 24 ore sono stati 44 i pratesi contagiati contro i 71 del giorno precedente. Prosegue poi lo zero nella casella decessi con la provincia che non deve piangere una vittima dallo scorso 6 luglio. Sicuramente il dato più importante, insieme a quello delle ospedalizzazioni che stanno sì crescendo, ma a ritmo ridotto rispetto alle precedenti ondate, con la Toscana che è ancora ben lontana dalle soglie di occupazione di posti letto che farebbero scattare l'allarme.

Complessivamente in regione i casi di positività sono stati 702 e nelle ultime 24 ore, fortunatamente, non si registra nessuna vittima toscana. Sono poco più di 14mila i tamponi analizzati nei laboratori con un tasso di positività del 5,4%, che sale all'11,3% se consideriamo solo le prime diagnosi. I ricoverati negli ospedali toscani sono in tutto 167 (13 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più). L'età media dei 702 nuovi positivi è di 33 anni circa, un terzo di loro ha meno di 39 anni.