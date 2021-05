06.05.2021 h 14:23 commenti

Covid, tornano a scendere i contagi ma anche oggi a Prato ci sono sei vittime più altre cinque dei giorni scorsi

Il totale dei decessi da inizio pandemia sale così a 532. I nuovi positivi nell'area pratese accertati nelle ultime 24 ore sono stati 77

Tornano a calare i nuovi contagi da Covid a Prato, che oggi sono 77 su un totale di 861 accertati in Toscana nelle ultime 24 ore. Resta purtroppo molto alto, però, il numero delle vittime: la Regione nel suo bollettino segnala il decesso di altri 6 pratesi colpiti dal Covid, con il totale da inizio pandemia per la provincia che sale a 532 morti. L'Asl ha poi comunicato altri cinque decessi avvenuti nei giorni scorsi ma non ancora conteggiati. Il totale quindi è di 11 morti. Di questi 5 erano residenti a Prato, due a Vernio, due a Poggio a Caiano, una a Montemurlo e uno a Vaiano. La loro età va da 70 a 100 anni.

Rispetto alla giornata di ieri sale in Toscana il tasso di positività al 3,29% (9,2% sulle prime diagnosi). Questo in virtù dei 26.136 test eseguiti, di cui 14.909 tamponi molecolari e 11.227 rapidi.

In Toscana sono 231.14. I ricoverati negli ospedali della regione sono complessivamente 1.415 (32 in meno rispetto a ieri), di cui 225 in terapia intensiva (4 in meno). Segnalati, infine, un totale di 33 nuovi decessi in tutta la Toscana: 17 uomini e 16 donne con un'età media di 82,2 anni.

Una buona notizia arriva dal Santo Stefano dove i ricoveri in area medica di pazienti Covid sono scesi a 76. Ci sono poi 17 persone in terapia intensiva, 39 a la Melagrana, 23 alla palazzina del vecchio ospedale e 52 al Centro Pegaso.