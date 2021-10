19.10.2021 h 12:44 commenti

Covid, tornano a scendere i casi a Prato. Numeri bassi anche in Toscana

Nelle ultime 24 ore in provincia 9 contagi e nessun decesso. In tutta la regione per il secondo giorno consecutivo i casi sono meno di 200. Con il boom di tamponi per il green pass crolla il tasso di positività

Tornano a scendere i casi di Covid a Prato, dopo la leggera risalita di ieri: nelle ultime 24 ore in tutta la provincia sono stati accertati 9 contagi, numeri in linea con quelli della scorsa settimana, con l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti che resta ampiamente sotto la soglia di sicurezza dei 50 casi. Anche oggi, poi, non viene segnalato nessun decesso nell'area pratese. I due registrati in Toscana (due donne con età media di 87,5 anni) erano infatti residenti a Pistoia e Grosseto.

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono invece 150 su 39.519 test di cui 7.667 tamponi molecolari e 31.852 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,38% (1,8% sulle prime diagnosi), con un vero e proprio crollo dovuto ai tanti tamponi rapidi fatti per il green pass da chi non si è ancora vaccinato. E' il secondo giorno consecutivo che i nuovi casi rilevati sono sotto i 200.

Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 5.225, -1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 231 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno).