Covid, tornano a salire i contagi a Prato: oggi sono 282 in più. E ci sono anche altre due vittime

Giornata nera in Toscana per i decessi che sono stati 25 nelle ultime 24 ore. Negli ospedali della regione si registrano 49 ricoverati in più dei quali dieci nelle terapie intensive

Dopo un paio di giorni di calo nel numero di nuovi casi giornalieri, tornano a crescere in maniera decisa le persone che si sono contagiate con il Covid a Prato: nelle ultime 24 ore sono stati 282 i nuovi positivi al coronavirus, con il totale da inizio epidemia che sale a 3.497. E purtroppo anche oggi si registrano due vittime, la numero 66 e 67 da marzo. Entrambe le vittime sono uomini che erano ricoverati al Santo Stefano: avevano rispettivamente 80 e 75 anni.

Il grosso dei nuovi casi pratesi è stato accertato a Prato dove sono 216 i positivi al coronavirus. Ci sono poi 24 casi a Vaiano e 21 a Montemurlo. Sono undici i nuovi positivi a Carmignano, 6 a Vernio, 4 a Poggio a Caiano e uno a Cantagallo. Tra i nuovi contagi anche quello di un bambino di appena tre mesi.

Di sicuro quella di oggi, 31 ottobre, è stata una giornata nera sul fronte delle vittime, visto che in tutta la Toscana sono 25 i nuovi decessi: 14 uomini e 11 donne con un'età media di 84 anni. Firenze la provincia più colpita, con 11 morti. In Toscana sono stati complessivamente 2.540 in più i casi di contagio con i guariti che crescono del 7,8% e raggiungono quota 15.074 (34,1% dei casi totali). I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 16.176 per un totale di 9.589 i soggetti testati (gli altri sono i tamponi di controllo), di cui il 26,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.249 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. L'età media dei 2.540 casi odierni è di 45 anni circa. I ricoverati negli ospedali toscani sono 1.209 (49 in più rispetto a ieri), di cui 163 in terapia intensiva (10 in più). Al Santo Stefano sono praticamente esauriti i 20 posti di terapia intesiva dedicati ai malati Covid: oggi ne resta libero solo uno. L'Asl può però aumentarli fino a 40, naturalmente a scapito di altre funzioni ospedaliere. Sono invece 89 i pazienti ricoverati tra area Covid e Malattie infettive ( LEGGI ).

