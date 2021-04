09.04.2021 h 15:17 commenti

Covid, tornano a salire i contagi a Prato e ci sono altre cinque vittime

Sono 158 le nuove positività accertate in provincia nelle ultime 24 ore. In tutta la Toscana sono state invece 1.309, scaturite dall'analisi di oltre 26mila tamponi tra molecolari e antigenici rapidi

Tornano a salire i contagi nell'area pratese con i 158 segnalati dalla Regione nel suo consueto bollettino. E purtroppo anche oggi sono pratesi 5 dei 33 decessi per Covid registrati in Toscana. Il totale delle vittime a Prato da inizio pandemia sale così a 445. La situazione, che aveva mostrato lievi segnali di miglioramento nei giorni scorsi, torna quindi a farsi preoccupante con la zona rossa che sarà sicuramente confermata anche la prossima settimana per la provincia di Prato, mentre la Toscana tornerà in arancione.

Complessivamente nella regione sono state 1.309 le nuove positività, con un'età media di 43 anni. I tamponi analizzati nei laboratori sono stati poco più di 26mila, tra molecolari e antigenici rapidi, con un tasso di positività al 5% che sale al 14,4% per le prime diagnosi. Sono invece 1.319 le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore con gli attualmente positivi che sono oggi 28.160, in legegro calo. I ricoverati sono 1.988 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 284 in terapia intensiva (1 in meno).

seguono aggiornamenti