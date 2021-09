01.09.2021 h 13:34 commenti

Covid, tornano a salire i contagi a Prato dove oggi per fortuna non si segnalano decessi

Nelle ultime 24 ore sono 55 i nuovi positivi accertati nell'area pratese. In Toscana sono stati invece 538 con sette vittime. Calano i ricoverati negli ospedali della regione

Tornano a salire i contagiati da Covid sia in Toscana sia a Prato, dove per fortuna non vengono segnalate altre vittime dopo le due di ieri. Nella regione, invece, i decessi sono stati sette tra le persone colpite dall'infezione: si tratta di quattro uomini e tre donne con un'età media di 74 anni.

Tornando ai nuovi positivi, nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 55 nell'area pratese e 538 complessivamente in Toscana. Sono stati eseguiti 9.501 tamponi molecolari e 6.490 tamponi antigenici rapidi, con il tasso di positività che è 3,4% sul totale e 8% sulle prime diagnosi. Continuano a calare i ricoverati negli ospedali della regione che oggi sono 466 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (3 in meno). L'età media dei 538 nuovi positivi è di 37 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 34% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 9% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

