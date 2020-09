06.09.2020 h 15:01 commenti

Covid, tornano a salire a Prato i tamponi positivi: nelle ultime 24 ore sono stati 14

Nessuno di loro ha avuto bisogno del ricovero in terapia intensiva e la maggioranza sono asintomatici o con pochissimi sintomi. In tutta la Toscana sono stati effettuati oltre 7.800 test

Dopo la tregua nella giornata di ieri, riprende il trend in salita di casi di positività al Covid a Prato. Nelle ultime 24 ore, come si legge nel bollettino della Regione Toscana, sono stati 14 i tamponi positivi accertati a Prato. Un numero che non si vedeva da prima dell'estate. Il dato tranquillizzante, semmai, è che si tratta di quasi tutti casi asintomatici o con sintomi lievi. Nessuno di loro ha avuto infatti bisogno del ricoverato in terapia intensiva.

In Toscana, complessivamente, sono 122 in più rispetto a ieri (45 identificati in corso di tracciamento e 77 da attività di screening) i tamponi positivi sul totale di 7.803 analizzati. Anche oggi non si registrano nuovi decessi.

L'età media dei 122 casi odierni è di 41 anni circa (il 27% ha meno di 26 anni, il 23% tra 26 e 40 anni, il 41% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 60% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico, il 13% lieve.

Delle 122 positività odierne, 9 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero e 6 a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 3 altro). Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Complessivamente, in tutta la regione, 1.909 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (97 in più rispetto a ieri, più 5,4%). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 85 (8 in più rispetto a ieri, più 10,4%), 8 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).