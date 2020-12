11.12.2020 h 14:49 commenti

Covid, torna a scendere il numero di nuovi casi a Prato. I decessi sono due

Sono 32 le positività al coronavirus accertate in provincia nelle ultime 24 ore. In Toscana sono state in totale 657 su 12.197 tamponi analizzati. Prosegue il calo dei ricoveri con oltre 60 posti letto in meno occupati

Numeri positivi quelli contenuti nell'ultimo bollettino della Regione sull'emergenza covid: a Prato sono 32 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono due. Si conferma quindi la tendenza degli ultimi giorni con la curva del contagio e quella delle vittime che si sono abbassate in modo significativo rispetto al picco della seconda ondata. In tutta la Toscana sono invece 657 i positivi in più con un'età media di 51 anni. Torna a salire il numero di tamponi eseguiti che sono stati 12.197, di cui il 5,4% positivo. Sono 3.487 i soggetti testati e 3.718 i tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono oggi 20.824, grazie alla guarigione di altre 2.115 persone. I ricoverati negli ospedali toscani sono 1.509 (61 in meno rispetto a ieri), di cui 241 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano complessivamente 50 nuovi decessi in Toscana, con un'età media di 84,3 anni. Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono però a morti avvenute nei giorni precedenti. (notizia in aggiornamento)

