Covid stravolge gli appuntamenti storici dell’estate pratese: stop a Cocomerata e Settembre, Corteggio forse ridotto

A Ferragosto musica al posto delle fette di cocomero. Sarà Fonderia a occuparsene. Per l’8 settembre ancora nessuna decisione. Il piano B prevede la cancellazione della sfilata dei gruppi storici per le vie del centro

Pertanto i due concerti già comunicati prima dell'emergenza Covid-19, sono rinviati al 2021 e rispettivamente: Wolfmother e Hardcore Superstar a domenica 29 agosto 2021, mentre Willie Peyote al 2 settembre 2021. I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date.

"Lavoreremo fin da subito - dichiara l'assessore alla cultura del Comune di Prato Simone Mangani - assieme a Fonderia Cultart, affinché l'edizione 2021 sia ancora migliore di quella del 2019. Spiace tantissimo dover rinviare di un anno, soprattutto per le tante, tante persone che lavorano per il festival e con il festival. Ma questo è solo un arrivederci".

"Adesso - afferma Francesco Fantauzzi direttore del festival - lavoriamo su un doppio binario: elaborare una proposta più leggera e compatibile con le misure anticontagio per quest'estate, e completare la line-up dell'edizione che si svolgerà nel 2021 e su cui concentriamo la ripartenza del Festival con la collaborazione del Comune di Prato".

Le conseguenze dell’emergenza Covid stravolgono anche gli appuntamenti estivi più radicati della tradizione cittadina. Quest’anno non ci sarà la Cocomerata di Ferragosto, recentemente ribattezzata Festa di mezza estate. Annullata anche l'edizione 2020 del Festival 2Settembre Prato è spettacolo", mentre per il Corteggio di pensa ad un formato ridotto.- Le regole sul distanziamento sociale e in generale il rischio di contagio hanno convinto l’amministrazione comunale a riformulare il programma del 15 agosto rinunciando alla distribuzione gratuita delle fette del dolce frutto simbolo dell’estate all’ombra del Castello dell’Imperatore che ogni anno attira tantissime persone rimaste in città. Al suo posto ci sarà solo la musica in piazza delle Carceri. Dalle 19 alle 23 tre gruppi si alterneranno nella piazza pedonalizzata suonando generi diversi. Il Comune ha affidato l’organizzazione a Fonderia Cultart per quasi 6mila euro dopo una selezione pubblica a cui ha partecipato anche un altro operatore di settore della zona, A-live. I nomi delle tre band saranno comunicati nelle prossime settimane.- Anche il Corteggio storico, la festa più importante per i pratesi, rischia un ridimensionamento importante a causa del Covid. Ancora non c’è niente di definitivo e i prossimi dieci giorni saranno decisivi per decidere il da farsi in un verso o in un altro. Molto dipenderà da cosa sarà deciso a livello nazionale e regionale sulle misure di contenimento per la fine dell’estate. Nel caso non ci siano allentamenti, è probabile che per la prima volta nella storia salti la sfilata lungo le strade cittadine e che i fuochi d’artificio vengano sostituiti da giochi di luce. L’ostensione del sacro cingolo della Madonna da parte del vescovo verrebbe preceduta dall’esibizione in piazza Duomo dei gruppi storici del territorio pratese senza presenze esterne. La piazza potrebbe essere accessibile al pubblico ma con ingressi contati. Un’ipotesi nell’ipotesi che troverà qualche risposta in più nei prossimi giorni e dopo un confronto con la Diocesi.- E come temuto, anche l'edizione 2020 del Festival "Settembre Prato è Spettacolo" è annullata, con i concerti già annunciati che slittano al 2021. Lo ha deciso il Comune di Prato in accordo con Fonderia Cultart. "Le condizioni dettate dall'emergenza sanitaria - viene spiegato -, le linee guida delle attività di spettacolo che limitano a mille persone la platea di spettatori, nonché i posticipi dei tour dei maggiori artisti nazionali e internazionali non consentono di realizzare e rendere sostenibili le iniziative che sarebbero state in programma in piazza Duomo".