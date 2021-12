14.12.2021 h 12:48 commenti

Covid, stabili su livelli bassi i contagi a Prato dove anche oggi non è segnalata nessuna vittima

Nelle ultime 24 ore i casi di positività accertati in provincia sono stati 21 e l'incidenza settimanale si conferma la più bassa della Toscana

Anche oggi nessuna vittima pratese del Covid è segnalata dalle autorità sanitarie regionali, mentre resta stabile il numero dei nuovi contagiati da Covid in provincia. Nelle ultime 24 ore sono stati 21 i casi di positività accertati a Prato, un numero leggermente superiore ai giorni scorsi (ieri erano stati 18, l'altroieri 19) ma pur sempre ben al di sotto delle soglie di allarme, mentre l'incidenza settimanale dei casi ogni centomila abitanti resta con 78 la più bassa in Toscana e l'unica sotto la quota dei 100 casi.

Sono stati invece 662 i nuovi casi di Coronavirus registrati in tutta la Toscana nelle 24 ore su 43.193 test di cui 10.497 tamponi molecolari e 32.696 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (7,1% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono in calo (erano 703) a fronte di un più alto numero di test e conseguentemente il tasso di positività è in deciso calo visto che ieri era 4,36%. L'età media dei nuovi positivi è di 38 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

Continua a salire, anche se in maniera lieve, il numero di pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani che oggi sono 359 (5 in più rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano purtroppo tre nuovi decessi: due uomini e una donna con un'età media di 89 anni residenti a Pisa e Grosseto.