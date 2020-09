18.09.2020 h 15:50 commenti

Covid, sono venti i nuovi tamponi positivi a Prato, tutti asintomatici. Piccolo focolaio tra ragazzi 14enni

Il numero odierno è il più alto tra le province toscane. Altri quattro casi tra i cittadini cinesi, che si stanno sottoponendo in massa ai controlli dopo l'appello su We Chat di un imprenditore. I ragazzi contagiati da un coetaneo

Sono venti i tamponi positivi al coronavirus registrati a Prato da mezzogiorno di ieri alla stessa ora di oggi 18 settembre. Si tratta del numero più alto fatto registrare nelle varie città toscane con il totale regionale che è di 99 positività su un totale di 7.883 tamponi processati. L'età media dei casi odierni (43 identificati in corso di tracciamento e 56 da attività di screening) è di 44 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 64% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico. I casi pratesi sono tutti asintomatici e in isolamento domiciliare.

Tornando ai tamponi positivi a Prato (mai così alti da settimane), anche oggi una parte è riconducibile a cittadini cinesi, come avvenuto negli ultimi due giorni. Stavolta sono quattro (uno di Poggio a Caiano, gli altri di Prato), mentre ieri erano sette e mercoledì una decina. In totale, quindi, una ventina di positività tra i cinesi quando per mesi i casi erano pochissimi. Il motivo si spiega con il fatto che da inizio settimana sono tantissimi i membri della comunità orientale che si stanno sottoponendo al tampone. Spesso anche in assenza di contatti diretti con altri positivi. Tutto questo dopo la positività di un imprenditore cinese 44enne che, una volta scoperto il risultato, ha subito divulgato la notizia su We Chat, invitando tutti i suoi connazionali alla massima attenzione e ad effettuare il tampone. Consiglio che è stato seguito subito in massa, al punto che i laboratori privati della città sono presi d'assalto da cittadini cinesi che si sottopongono al tampone in maniera autonoma, facendolo a spese proprie.

Tra i casi di oggi l'Asl segnala un piccolo focolaio di ragazzi 14enni, venuti in contatto con un caso positivo di alcuni giorni fa. I ragazzi erano già in isolamento a casa.

Rispetto a ieri crescono anche i ricoverati nei vari ospedali della regione: le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 116 (7 in più rispetto a ieri), 21 in terapia intensiva (uno in più). Oggi non si registrano nuovi decessi.