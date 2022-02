15.02.2022 h 14:29 commenti

Covid, sono quattro le vittime pratesi segnalate oggi dalla Regione

Due decessi avvenuti in ospedale, gli altri a casa. Nelle ultime 24 ore sono stati 228 i casi di positività accertati in provincia e 4.216 complessivamente quelli in regione su 43.440 tampono analizzati

Giornata nera sul fronte dei decessi per Covid a Prato con quattro vittime segnalate dalla Regione, poco meno di un quinto delle 23 totali della Toscana. Un vero e proprio colpo di coda quando tutti gli indicatori fanno pensare di avere imboccato la fase discendente dell'ondata pandemica. I decessi riguardano un uomo di 69 anni e una donna di 99, entrambi residenti a Prato e morti al Santo Stefano; ci sono poi due donne, una di 89 anni di Prato e una di 92 di Poggio a Caiano, che sono decedute a casa. L'Asl precisa che non tutti i decessi potrebbero essere relativi alle ultime 24 ore ma non fornisce ulteriori dettagli sulle ultime vittime che portano a 730 il totale da inizio pandemia per la provincia di Prato.

Per il resto il bollettino segnala una rapida discesa dei posti letto occupati da pazienti Covid nei vari ospedali della regione. Oggi sono 1.150 (43 in meno rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (13 in meno). Così come continua a scendere il numero degli attuali positivi che sono 65.937, -7,9% rispetto al giorno precedente, grazie alle 9.814 persone dichiarate guarite.

Sul fronte dei nuovi casi di positività, nelle ultime 24 ore sono stati 228 in provincia e 4.216 complessivamente in regione su 43.440 test di cui 9.929 tamponi molecolari e 33.511 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,71% (58,7% sulle prime diagnosi).