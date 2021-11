21.11.2021 h 16:59 commenti

Covid, sono pratesi due delle tre vittime segnalate oggi in Toscana

Stabile il numero dei contagi a Prato mentre cala il numero di persone ricoverate negli ospedali della regione

Contagi stabili a Prato ma purtroppo oggi domenica 21 novembre la Regione segnala due vittime pratesi tra le tre totali avvenute in Toscana: si tratta di due uomini e una donna con un'età media di 80,7 anni (l'altra vittima è residente a Lucca). Il totale dei deceduti pratesi a causa del Covid da inizio pandemia sale così a 652. L'Asl non ha ancora fornito ulteriori dettagli sui due deceduti.

Sono stati invece 22 i casi accertati nelle ultime 24 ore in provincia, in linea con il dato di ieri. In Toscana sono invece 521 i nuovi contagiati, con età media di 40 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 22% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Poco meno di 30mila i tamponi analizzati per un tasso di positività dell'1,7% (6,6% sulle prime diagnosi).

Diminuisce il numero di pazienti Covid ricoverati negli ospedali della regione: oggi sono 292 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (1 in meno).