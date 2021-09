28.09.2021 h 13:23 commenti

Covid, sono di Prato quattro delle nove vittime registrate in Toscana

Sono tre cinesi e un'anziana italiana. I nuovi contagi sono 32 a livello provinciale e 199 in tutta la regione. Migliora la situazione dei posti letto

Sono nove i decessi per Covid avvenuti in Toscana nelle ultime 24 ore e di questi ben 4 sono di Prato. E' quanto segnala il bollettino quotidiano inviato dalla Regione. Il bilancio pratese dei morti da inizio epidemia, quindi, peggiora ancora e arriva a quota 634. Si tratta di tre cinesi di 23, 43 e 53 anni, e di una donna pratese di 95 anni. Tutti deceduti al Santo Stefano. I tre cinesi in particolare erano ricoverati in terapia intensiva. Nessuno di loro era vaccinato.

I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale sono 32, in lieve peggioramento rispetto a ieri (20), e portano il totale a 26.122 casi.

In Toscana si registrano 190 nuovi contagi con un'età media di 37 anni. Oggi sono stati eseguiti 7.597 tamponi molecolari e 11.957 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 6.234 i soggetti testati oggi di cui il 3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.105, -3,5% rispetto a ieri.

Migliora la situazione dentro le strutture ospedaliere. I ricoverati sono 324 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (7 in meno). L'età media dei nove decessi di oggi è di 66,2 anni.