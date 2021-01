28.01.2021 h 13:26 commenti

Covid, sono 53 i nuovi casi a Prato. La Regione non segnala decessi

Nel consueto bollettino i numeri della pandemia. In tutta la Toscana si registrano 620 positivi e 16 vittime. In leggera diminuzione il numero di persone ricoverate negli ospedali

Sono 53 i nuovi casi di Covid accertati a Prato e segnalati nel bollettino della Regione Toscana che, fortunatamente, anche per oggi non riporta nessun decesso tra i pratesi. Anche oggi tra i nuovi contagi ci sono 11 cittadini cinesi. Resta da capire se anche per loro persisteranno le difficoltà nel rintracciare i soggetti positivi ( LEGGI ).

A livello di Toscana, invece, sono 620 i positivi (605 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico) emersi dall'analisi di 9.642 tamponi molecolari e 6.475 tamponi antigenici rapidi, di cui il 3,8% è risultato positivo. Sono invece 7.053 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 8,8% è risultato positivo. Sono 16 i nuovi decessi in regione confermati dal bollettino: 9 uomini e 7 donne con un'età media di 80,1 anni.

I guariti con i 335 di oggi crescono dello 0,3% e raggiungono quota 119.929 (90,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono così 8.674, +3,2% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 772 (7 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%), 100 in terapia intensiva (3 in meno).